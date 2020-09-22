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النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم

كل الوطن – الرياض: حذرت النيابة العامة من إهانة العلم السعودي أو العلم الملكي أو علم أي دولة صديقة أو شقيقة بقصد الكراهية واحتقار لسلطة الحكومة أو تلك الدول.

وقالت النيابة العامة : يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.

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وأضافت أنه طبقًا للمادة 20 من نظام العلم فإنه يعاقب كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة علم المملكة بالسجن مدة لا تزيد عن عام والغرامة بما لا يزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396072

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