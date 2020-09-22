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المملكة تعرب عن دعمها لعملية المصالحة بين حكومة أفغانستان و”طالبان”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
المملكة تعرب عن دعمها لعملية المصالحة بين حكومة أفغانستان و”طالبان”

كل الوطن – واس: تابعت حكومة المملكة العربية السعودية المصالحة التي عُقدت مؤخرًا بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، وتعرب عن دعمها لعملية المصالحة وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان، وأن المملكة كانت ومازالت مع أفغانستان والشعب الأفغاني لتحقيق جميع آماله وتطلعاته.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396079

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