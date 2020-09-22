مرفت غزّاوي: مملكتي ..وطني .. (صبية في التسعين ..)

تمضي السنوات و لأنك مملكة مختلفة تزدادين تألقاً و يغمر الصبا ربوعك و هكذا يتجلى السحر ، فلا تشيخين و لا يعرف الهرم طريقة إليكِ ، صبية في التسعين و تزدادين جمالاً ..و نزداد عشقاً لكِ..

يافعة ، صبية ، تسلبين العقول بروعتكِ و يملك القلوب بهاكِ فتنحني القامات إحتراماً و تتجلى عظمتكِ فارضة الولاء لها ..

من غيرك غير وجه التاريخ و رسم ملامحه عليه و جعل الزمن يقتبس من هذه الملامح ليزهو بها فخراً ،

من غيرك حقق المعادلة الصعبة و أوجد الناتج الصحيح بأن العدل و المساواة هما الحقيقة التي لا تقبل من الألوان الا البياض الناصع ..

و هل غيرك من استطاع برؤيته نقش مستقبله على صدر السماء ليسطع مع الشمس كل نهار و تراه الأعين و تشرئب له الأعناق ..

ضوء لامع مضاهياً نجم سهيل تهتدي به الدنيا و تتبع أثره ..

عجلة تدفعها يد فولاذية بمتانة و إصرار لتكون في المقدمة و لا تقبل إلا الأولوية و لا تتنازل عنها ..

هيبة وطن جعلت من القوة و العزيمة المنهج الذي يسير عليه بخطوات واثقة إلى أعلى قمة مجد ليتوج على عرش من نور و يكون نبراساً يُحتذى به..

وطني ..في عيدك ..

بارواحنا ترفرف رآياتك ، و بالولاء لك نُشعل قناديلك

و بالحب لك تخفق قلوبنا ..

أكثر من الكلمات هي المشاعر فما نكون بدونك ؟

و أنت الحضن الحصن و الكرامة و الفخر ، جذورنا الثابتة الباقية مادامت هذة الحياة قائمة ،فأنت أصل الإحتواء و كل الإنتماء ..

أرفع التهنئة إلى القيادة الرشيدة مليكنا و والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيده الله و لكل الشعب السعودي كل عام و نحن بخير ..

وطني الغالي ..كل عام و أنت بخير و كل عام و نحن معاً ..عهد ولاء مدى الحياة تكتبه أرواحنا و قلوبنا .