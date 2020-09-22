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مرفت غزّاوي: مملكتي ..وطني .. (صبية في التسعين ..)

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
مرفت غزّاوي: مملكتي ..وطني .. (صبية في التسعين ..)

تمضي السنوات و لأنك مملكة مختلفة تزدادين تألقاً و يغمر الصبا ربوعك و هكذا يتجلى السحر ، فلا تشيخين و لا يعرف الهرم طريقة إليكِ ، صبية في التسعين و تزدادين جمالاً ..و نزداد عشقاً لكِ..
يافعة ، صبية ، تسلبين العقول بروعتكِ و يملك القلوب بهاكِ فتنحني القامات إحتراماً و تتجلى عظمتكِ فارضة الولاء لها ..
من غيرك غير وجه التاريخ و رسم ملامحه عليه و جعل الزمن يقتبس من هذه الملامح ليزهو بها فخراً ،
من غيرك حقق المعادلة الصعبة و أوجد الناتج الصحيح بأن العدل و المساواة هما الحقيقة التي لا تقبل من الألوان الا البياض الناصع ..
و هل غيرك من استطاع برؤيته نقش مستقبله على صدر السماء ليسطع مع الشمس كل نهار و تراه الأعين و تشرئب له الأعناق ..
ضوء لامع مضاهياً نجم سهيل تهتدي به الدنيا و تتبع أثره ..
عجلة تدفعها يد فولاذية بمتانة و إصرار لتكون في المقدمة و لا تقبل إلا الأولوية و لا تتنازل عنها ..
هيبة وطن جعلت من القوة و العزيمة المنهج الذي يسير عليه بخطوات واثقة إلى أعلى قمة مجد ليتوج على عرش من نور و يكون نبراساً يُحتذى به..
وطني ..في عيدك ..
بارواحنا ترفرف رآياتك ، و بالولاء لك نُشعل قناديلك
و بالحب لك تخفق قلوبنا ..
أكثر من الكلمات هي المشاعر فما نكون بدونك ؟
و أنت الحضن الحصن و الكرامة و الفخر ، جذورنا الثابتة الباقية مادامت هذة الحياة قائمة ،فأنت أصل الإحتواء و كل الإنتماء ..
أرفع التهنئة إلى القيادة الرشيدة مليكنا و والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أيده الله و لكل الشعب السعودي كل عام و نحن بخير ..
وطني الغالي ..كل عام و أنت بخير و كل عام و نحن معاً ..عهد ولاء مدى الحياة تكتبه أرواحنا و قلوبنا .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396081

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