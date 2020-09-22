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الاتحاد السعودي لكمال الأجسام يطلق بطولة المملكة الإستعراضية

احتفالاً باليوم الوطني 90 للمملكة ...

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
الاتحاد السعودي لكمال الأجسام يطلق بطولة المملكة الإستعراضية

كل الوطن – الرياض: يستعد الاتحاد السعودي لكمال الاجسام ب اطلاق بطولة المملكة الاستعراضية احتفالا باليوم الوطني السعودي، حيث تشمل الفعالية الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي عرضاً لأبطال المملكة في بث مباشر على منصة الاتحاد الرقمية على الانستقرام sbbf.sa في الـ 23 من سبتمبر الجاري عند الساعة الثامنة والنصف مساءً كما سيتم تقديم هدايا عينية للمشاركين في هذه المناسبة الوطنية ، كما اطلق الاتحاد مبادرته الاحتفالية والتي يشارك فيها الجمهور ومنسوبي الاتحاد من خلال مقاطع مرئية للتعبير عن اعتزازهم و افتخارهم بهذا الوطن المعطاء بهذه المناسبة الغالية علينا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396083

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