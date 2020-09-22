الكويت.. مشاجرة عنيفة وصراخ في أحد المستشفيات والسلطات تتدخل (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قامت السلطات الكويتية بضبط 15 شخصا من جنسيات مختلفة، بعد اشتراكهم في مشاجرة بمستشفى مبارك الكبير استخدمت فيها الآلات الحادة، وجار ضبط آخرين هربوا الى جهة غير معلومة.

وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، وفي تفاصيل الواقعة، فقد تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا باقتحام مجموعة من الأشخاص مستشفى مبارك الكبير، واعتدائهم على آخرين باستخدام آلات حادة، وحدوث إصابات بين أطراف المشاجرة.

فيديو / مشاجرة دامية في أحد المستشفيات. pic.twitter.com/hDfQHYKN4j — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2020

وعلى الفور، انتقلت دوريات الأمن العام الى موقع البلاغ واستطاعت فور تدخلهـــا القبض على 15 شخصا، بينما فر آخرون إلى جهة غيــر معلومــة.

وتم تسجيل قضية جناية “ضرب” رقم 62/2020 جنايات الجابريـــة، وإحالة المتهمـــين الى جهات الاختـصاص لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة بحقهـــم.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عراكا عنيفا في أحد المستشفيات في الكويت، دون معر فة الأسباب.

المصدر: الأنباء، مواقع التواصل الاجتماعي