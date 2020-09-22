جريمة مروعة بحق حكم إيطالي وصديقته داخل شقتهما

كل الوطن – وكالات: حدثت جريمة قتل في مدينة ليتشي الإيطالية، راح ضحيتها حكم دوري الدرجة الثانية والثالثة لكرة القدم ، دانييلي دي سانتيس، وصديقته، في شقتهما، أمس مساء الاثنين.

وفقا لصحيفة La Repubblica الإيطالية، فقد تم العثور على جثة الشاب البالغ 33 عاما وصديقته، إليونورا مانتا، البالغة 30 عاما، على درج شقتهما، حيث قتلا طعنا بأداة حادة حتى الموت.

We are shocked after having known that 33 Years Old Italian Serie C referee Daniele De Santis from Lecce has been murdered with his girlfriend last night. May they rest in peace. pic.twitter.com/CgDxqWIGyi — Law 5 - The Ref (@Law5_TheRef) September 22, 2020

وأشارت الصحيفة أنه شوهد رجل يركض من مكان الحادث حاملا سكينا بعد تنبيه الجيران بالصراخ عقب وقوع الحادث.

وتبحث الشرطة عن رجل في الستينيات من عمره، إذ أقيمت عدة حواجز في المدينة.

ويعد دي سانتيس حكما لدوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وعلى مدار مسيرته أدار 130 مباراة، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الثانية بصفته حكما رابعا في مباراة بيزا وبينيفينتو عام 2017.

المصدر:tellerreport.com