جريمة مروعة بحق حكم إيطالي وصديقته داخل شقتهما

كل الوطن – وكالات: حدثت جريمة قتل في مدينة ليتشي الإيطالية، راح ضحيتها حكم دوري الدرجة الثانية والثالثة لكرة القدم ، دانييلي دي سانتيس، وصديقته، في شقتهما، أمس مساء الاثنين.

وفقا لصحيفة La Repubblica الإيطالية، فقد تم العثور على جثة الشاب البالغ 33 عاما وصديقته، إليونورا مانتا، البالغة 30 عاما، على درج شقتهما، حيث قتلا طعنا بأداة حادة حتى الموت.

We are shocked after having known that 33 Years Old Italian Serie C referee Daniele De Santis from Lecce has been murdered with his girlfriend last night. May they rest in peace. pic.twitter.com/CgDxqWIGyi