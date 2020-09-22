انفجار عنيف في بلدة عين قانا جنوبي لبنان… صور وفيديو

وتداول مواطنون لبنانيون مشاهد لصور تظهر حجم الانفجار الكبير الذي وقع في مدينة عين قانا الجنوبية، حيث أظهرت الصور نشوب حريق كبير في داخل البلدة وتصاعد الأدخنة.

ويظهر في الصور حالة استنفار داخل البلدة، بالإضافة إلى وجود أضرار مادية جسيمة جدا ووقوع إصابات.

وشارك حساب على “تويتر” مقطع فيديو، يظهر نشوب حريق كبير وتصاعد الأدخنة من بين المنازل في داخل المدينة الصغيرة.