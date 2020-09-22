قوات الأمن الفلسطينية تعتقل أنصار دحلان

كل الوطن – وكالات: اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية أكثر من ستة من أنصار سياسي فلسطيني منفي يتهمه البعض بالاشتراك في الاتفاق الذي أبرمته الإمارات العربية المتحدة بإقامة علاقات مع إسرائيل، حسبما قال متحدث باسم فصيله.

ويعيش محمد دحلان في الإمارات بعد إجباره على مغادرة الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل في 2011 في أعقاب خلاف حاد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح، التي ينتمي إليها عباس وكان ينتمي إليها دحلان، وفقا لرويترز.

وأثار الاتفاق الذي أبرمته الإمارات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل غضب الفلسطينيين، كما أثار تكهنات واسعة بأن دحلان لعب دورا فيه.

وانتقد فصيل دحلان إقامة دول عربية علاقات مع إسرائيل قبل حل صراعها مع الفلسطينيين، على الرغم من أنه لم ينف صراحة ضلوعه.

وقال عماد محسن المتحدث باسم فصيل دحلان، الذي وصف الاعتقالات بأنها ذات دوافع سياسية، إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، اعتقلت اليوم الاثنين سبعة أعضاء من فصيل دحلان.

وقال بيان للمجموعة، إن من بين المعتقلين هيثم الحلبي وسليم أبو صفية وهما عضوان كبيران في فصيل دحلان.

وقالت قوات الأمن الفلسطينية في بيان،

إنها “اعتقلت الحلبي في قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية في إطار الجهود المتواصلة لفرض الأمن والنظام”. ولم يذكر البيان أي اعتقالات أخرى.

وأحجمت وزارة الداخلية التابعة للسلطة عن التعليق.

وطُرح دحلان، رئيس الأمن السابق في غزة، لمدة طويلة على أنه خليفة محتمل لعباس. وأقام علاقات وثيقة مع قادة الإمارات منذ نفيه.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في حفل استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والاتفاقان هما أول المواءمات بين الدول العربية وإسرائيل في أكثر من عشرين عاما، وأُبرما لأسباب منها المخاوف المشتركة من إيران، بحسب رويترز.