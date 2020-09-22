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الرئيس الصيني: لا ننوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
الرئيس الصيني: لا ننوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة

كل الوطن – وكالات: أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى، مؤكدا تمسك بكين بحل الخلافات بـ”طرق سلمية”.

وفي خطاب مسجل عبر الفيديو، إلى الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال شي إن الصين “لا تنوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة”.

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وتابع الرئيس الصيني: “سنواصل تسوية الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين عبر حوار ومناقشة، ولن نسعى إلى التورط في لعبة محصلتها صفر”.

وفي تطرقه إلى القضايا الاقتصادية، قال شي إن على العالم أن يقول “لا للأحادية والحمائية”، مضيفا أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تبقى حجر الأساس للتجارة العالمية.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396133

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