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شاهد.. بنك الرياض يحتفي باليوم الوطني الـ90 (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-22T21:23:02+03:00
2020-09-22T23:55:39+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396139

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