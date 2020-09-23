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أمير تبوك يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
أمير تبوك يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي

كل الوطن – واس: التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم محمود عبد الرحمن فقيه مدير عام مجموعة فقيه ‏لإنتاج الدواجن وفواز عبد الستار العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن نشاطات المجموعة بالمنطقة، مشيراً سموه إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي وبما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله – مؤكدا سموه على تسخير كافة الإمكانيات للمستثمرين بالمنطقة .

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من جهته ثمن مدير عام مجموعة فقيه جهود سمو أمير منطقة تبوك في دعم النشاط التنموي بالمنطقة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396167

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