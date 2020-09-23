عبدالعزيز بن سعد: في اليوم الوطني نستلهم عزيمة الأبطال لمسيرة البناء والتطوير

كل الوطن – واس: رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني (90) للمملكة، مؤكداً استمرار مجد البلاد الذي بدأه ورعاه جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك البررة الملك سعود والملك فيصل والملك فهد والملك خالد والملك عبدالله – غفر الله لهم جميعاً- وحمل الأمانة من بعدهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه فكان الحضور المميز للملكة محلياً وعالمياً وتسنمت بفضل الله بلادنا ذرا المجد والإنجاز في الداخل والخارج.

وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: “إن الوطن وهو يحتفي بهذه المناسبة الخالدة في كل العقول فهو يستلهم عزيمة الأبطال ليواصل مسيرة البناء والنماء في كافة أرجاء الوطن ويفتح آفاق واسعة للأجيال القادمة ليحصدوا نتائج الهمة العالية وقوة الإرادة وانعكاسها على وجود وطن آمن ولحمة قوية ونظرة ثاقبة للمستقبل مشيراً سموه إلى أن شخصية القائد المحنك المغفـور له بإذن الله الملك المـؤسس عبـدالعزيز بن عبـدا لرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ لازالت حية ومحفورة في عقول وقلوب أبناء الوطن وتجدد بعطاءات قادة هذه البلاد في هذا العهد الحاضر الزاهر والميمـون عهـد خـادم الحـرمين الشريفيـن الملك سلمـان بن عبدالعـزيـز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , مؤكداً أن الكل يشعر من داخل الوطن وخارجه أن سيرة البطل الملك المؤسس تتجدد في أبنائه وأحفاده بعزمهم وحزمهم وطموحهم الكبير لصناعة غد أفضل للوطن وأبنائه كما فعل مؤسس البلاد – رحمه الله – من تأسيس وطن طموح ووحدة فريدة”.

وأشار أمير منطقة حائل إلى أن المكانة الدولية العالية للمملكة اليوم وثقلها الريادي والكبير في كل القرارات العالمية تؤكد أن الوطن يمضي نحو تحقيق كل الطموحات بعون الله وفضله ثم تمسكها بمنهجها الإسلامي الوسطي المعتدل، منوهاً بالنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تبني رؤية المملكة 2030 ومواصلة مراحل البناء والنماء في وطننا الشامخ حتى لمس الجميع الخطوات التطويرية والتغيير الواضح نحو الأفضل في مختلف مجالات العمل والتطوير والنماء.

واختتم سموه تصريحه بالدعاء أن يحفظ المولى القدير ولاة أمرنا وفقهما الله وأن يتم لباس الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وأن تتواصل أفراحنا وأفراح شعبه الوفي بتمام الصحة والعافية له وفقه الله ووفق وولي عهده الأمين لخير الأمة الإسلامية والعربية ولخير هذا الوطن وأبناؤه الأوفياء إنه سميع مجيب.