خادم الحرمين يمنح أوسمة لعدد من المواطنين

كل الوطن – واس: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري وسام الملك خالد من الدرجة الأولى, وذلك تقديراً لجهوده المتميزة في أعمال التنقيب عن الآثار والتراث في المملكة.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح الدكتور علي بن إبرهيم الغبان, والدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة، وذلك لإسهاماتهما الكبيرة في تأسيس قطاع التراث الوطني في المملكة.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, على منح المواطن عبدالله بن جارالله بن زيد الصوينع وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.