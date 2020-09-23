النائب العام: في اليوم الوطني.. نستحضر تاريخاً وطنياً مشرفاً

كل الوطن – الرياض: رفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، باسمه ونيابة عن منسوبي النيابة العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة.

وقال المعجب: نستحضر في هذه المناسبة تاريخاً وطنياً مشرفاً ابتداءً من عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله -الذي وطَّدَ عُري العقيدة السليمة والثبات على الحق وأرسى دعائم الوحدة والتلاحم.

وأوضح النائب العام أنَّ العهد الميمون والزاهر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله -يمثل حقبة استثنائية في تاريخ المملكة برزت فيها أوجه الإنجازات العملاقة والعطاء، وأشرقت فيها شمس الازدهار والبناء، معها صُروح النجاحات الشاهقة شُيدت ، ومنابر مجد الافتخار أرتقيت ،غدت معه مملكتنا الحبيبة منار تطور يُقتدى بها ، ومُتَطلعُ افئدة يتوجه إليها ، ومحط أنظار يتشوف لها .

وبيًّن المعجب أن القيادة الحكيمة أظهرت ريادة بارعة وكفاءة عالية واقتدار فائق في حسن إدارة جائحة كورونا جعلت فيه قيادتنا الكريمة الإنسان في أوج اهتماماتها ورأس أولوياتها ، عكس مدى الاهتمام والتعامل الإنساني والأخلاقي وعدم التمييز بين المواطنين والمقيمين و المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في وقت يُرى فيه غور الأخطار من حولنا ونحن نقيم بالراحة والطمأنينة في رحاب عمل دؤوب دُرأت معه الأخطار عن الأنفس ، كما ظهرت متانة الاقتصاد الوطني متحصناً برؤية (2030) المعزز بحزمة من المنح والمكرمات ، ضمنت معه الحياة الكريمة متوجة بعناية صحية فائقة، مبيناً أن الأوامر الملكية والتوجيهات التي صدرت بهذا الشأن تبيّن مدى العمق الإنساني لدى القيادة المباركة .

وسأل معالي النائب العام في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمة للإسلام والمسلمين وللإنسانية جمعاء ، وأن يديم على بلادنا المباركة وشعبها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة .