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الملك وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-23T17:05:12+03:00
2020-09-23T17:05:43+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
الملك وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

كل الوطن – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب جلالته باسمه واسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني، وأصدق التمنيات لشعب المملكة العربية السعودية بتحقيق كل ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

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وجدد جلالته بالغ تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وأعرب جلالته عن أطيب التهاني لسمو ولي العهد وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396196

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