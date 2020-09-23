متحدّث الصحّة: المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا

كل الوطن – الرياض: أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا ، وأن أكثر من 95% تظهر نتائجها خلال 24ساعة، مؤكداً أننا نمر بمرحلة من الأمان وبإذن الله سنكون في قادم المراحل في مزيد من المكاسب والسيطرة على هذه الجائحة.

وأضاف أنه تم تسجيل 561 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (331359) حالة، من بينها (13004) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1095) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (313786) حالة بإضافة (1102) حالتين تعافي جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4569) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً

لافتا أن الحالات النشطة تواصل هبوطها في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.

وموضحاً أن الحالات المسجلة وعددها (561) حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3 %.

فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (6190822)فحص مخبري دقيق، بإضافة (48854) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

“ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً