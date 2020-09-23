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الرئيسية » عربي ودولي » الملك سلمان: مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي (فيديو)
الملك سلمان: مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي (فيديو)
2020-09-23T17:40:28+03:00
2020-09-23T17:41:25+03:00عربي ودولي•فيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396204
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