مصر.. مقتل 3 رجال أمن و4 من المحكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة هروب من سجن طرة

كل الوطن – وكالات: قالت مصادر مصرية اليوم الأربعاء، إن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة.
وأكد مصدر أمني مصري أن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من داخل السجن صباح اليوم الأربعاء، وتم التصدي لهم ما أسفر عن مقتل ضابطين وشرطي، وأربعة سجناء وهم السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين.
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