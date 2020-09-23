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خالد بن سلمان: اليوم الوطني يجدد الفخر بماضينا ويفتح الطموح لمستقبلنا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
خالد بن سلمان: اليوم الوطني يجدد الفخر بماضينا ويفتح الطموح لمستقبلنا

كل الوطن – الرياض: رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر “أرفع أسمى آيات التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد -يحفظهما الله- ولشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني، الذي يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا”، وأضاف “في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا،، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، لذوي الشهداء ولكل من سالت دمائه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396216

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