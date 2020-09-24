طفولة وادي الدواسر تبتهج باليوم الوطني الـ90

كل الوطن – الرياض: شارك أطفال وادي الدواسر في فرحة الوطن بذكراه الـ 90، وامتزجت مشاعرهم خلالها فرحاً وسروراً بهذه المناسبة العظيمة التي يستذكر فيها الجميع توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وعطاء مستمر تتلقاه قطاعات التنمية من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.
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