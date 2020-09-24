العثيمين يشارك في احتفال باكستان بمرور 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي

كل الوطن – واس: شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، في الاحتفال الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية بجمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

وألقى معاليه كلمة عبر الاتصال المرئي، أشار فيها إلى المنظمة أصبحت تمثّل أرضية حيوية للتفاهم والتقارب بين الدول الإسلامية على الرغم من اختلاف الثقافات بين الدول الأعضاء التي تتوزع على القارات الخمس في العالم.

وأعرب العثيمين في كلمته التي ألقاها في هذه الاحتفالية التي عقدت تحت شعار “المنظمة بعد 50 عاماً: تعزيز الشراكة وآفاق المستقبل”، عن شكره لجمهورية باكستان الإسلامية ومعهد الدراسات الاستراتيجية اللذين نظما هذه الاحتفالية؛ لافتاً إلى أن المنظمة مصمّمة على خدمة القضايا ذات الأولوية بالنسبة لأجندة الدول الأعضاء، بما فيها قضية فلسطين، ونزاع جامو وكشمير، وصراع ناغورنو – كاراباغ، وقضية الروهينجيا الإنسانية في ميانمار، إلى جانب قضايا أخرى مهمة.

وأكّد الأمين العام التزام المنظمة بتعزيز قيم الإسلام الراسخة منذ أمد بعيد، بما في ذلك قيم التسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الأديان، وتحالف الحضارات، والتفاهم المتبادل.

وبين أن المنظمة أسهمت في مكافحة التطرف والتعصب وكراهية الإسلام وتشويه صورة الأديان، حيث قامت بتأسيس مركز صوت الحكمة ومرصد للإسلاموفوبيا لإبراز القيم الحقيقية للإسلام وتعزز قيم السلام.

وأبرز العثيمين جهود المنظمة ومؤسساتها، كمجمع الفقه الإسلامي الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دعم الدول الأعضاء للتغلب على تداعيات هذه الجائحة.