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القبض على 3 مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم بالرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
القبض على 3 مقيمين من مخالفي الإقامة تورطوا في عدد من الجرائم بالرياض

كل الوطن – واس: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية التشادية، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسلب المارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء ونشل وسرقة المركبات بالقوة، حيث تم استرداد المركبات المسروقة وإعادتها لأصحابها، فيما بلغت قيمة المسروقات (45,000) خمسٍ وأربعين ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396251

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