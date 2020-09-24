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ملك الأردن يستقبل وزيري خارجية مصر وفرنسا ويجدد موقف بلاده من فلسطين

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
ملك الأردن يستقبل وزيري خارجية مصر وفرنسا ويجدد موقف بلاده من فلسطين

كل الوطن   _  وكالات :   جدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن، وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، بحسب قناة “الغد” الأردنية.

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وشدد الملك عبد الله الثاني على أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد العاهل المغربي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، لافتاً جلالته إلى أهمية الدور الأوروبي بهذا الخصوص.

يشار إلى أن زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى المملكة الأردنية، جاءت في إطار مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل من أجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لإنهاء الصراع.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396257

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