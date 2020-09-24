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رئيس “العمل الوطني الليبي”: حوار صالح وخليفة يتيح الذهاب إلى جنيف برؤية واضحة

كل الوطن- فريق التحرير
2020-09-24T17:52:23+03:00
2020-09-24T17:52:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
رئيس “العمل الوطني الليبي”: حوار صالح وخليفة يتيح الذهاب إلى جنيف برؤية واضحة
كل الوطن  – سبتونيك :   قال رئيس مجموعة “العمل الوطني” في ليبيا، خالد الترجمان، إن “ليبيا تنظر إلى مصر باعتبارها شريكا أساسيا في محاربة الجماعات المسلحة”.

وتابع في حديثه لراديو سبوتنيك “وبالتالي فإن اجتماع صالح وحفتر في القاهرة يأتي على خلفية ما تم عقده من اجتماعات من قبل مجموعة البنيان المرصوص”.

وأضاف الترجمان أن “الاجتماع يأتي قبيل مؤتمر جنيف المرتقب والذي لا يعول عليه الليبيون كثيرا.

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وأشار إلى أن “وجود السيد عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر معا قد يزيل بعض الخلافات بين الطرفين، وهو الأمر الذي نجحت فيه القاهرة، حيث إن حل المشكلات بين الطرفين سينتج عنه الذهاب إلى جنيف برؤية واضحة تحت أسس قوية وإيجاد آلية لتفكيك الميليشيات وجمع السلاح، ثم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأَوضح رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا، أن مسألة إعادة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين أمر لا طائل منه.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالقائد الليبي خليفة حفتر والمتحدث باسم البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، مصر 6 يونيو 2020
السيسي يجتمع برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396266

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