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نسبة التعافي من كورونا في السعودية تقفز إلى 94.85 بالمائة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
نسبة التعافي من كورونا في السعودية تقفز إلى 94.85 بالمائة

كل الوطن – الرياض: إرتفعت نسبة التعافي من كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 94.85%، اليوم بعد تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة.

وتبقى في البلاد 12456 حالة نشطة من أصل 314793 إصابة تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 498 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 561 في إحصائية أمس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396277

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