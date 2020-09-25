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“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
“فتح” و”حماس” تتفقان على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر

كل الوطن -رويترز: اتفقت القوى الفلسطينية اليوم الخميس على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وذلك في أحدث محاولة لإنهاء صراع داخلي مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين “فتح” و”حماس”.

وقال سامي أبو زهري المسؤول في “حماس” خلال تصريح من اسطنبول حيث التقى مسؤولون من الجانبين خلال اليومين الماضيين: “هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال فترة ستة شهور”.

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وأكد جبريل الرجوب المسؤول في حركة “فتح” الاتفاق، وقال إن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما بموعد التصويت.

وفي ختام محادثاتهما في استطنبول أصدرت الحركتان في وقت سابق اليوم بيانا مشتركا قالتا فيه إنه “جرى انضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامون تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس على أن لا يتجاوز الأول من أكتوبر”.

وكانت القوى الفلسطينية قد جددت جهود المصالحة فور إعلان التطبيع بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل مؤخرا.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396289

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