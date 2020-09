أمريكا.. أب يصد الرصاص بجسده عن أطفاله (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أظهر فيديو لحظة صد أب الرصاص عن أطفاله الثلاثة بجسده بعد وقوع إطلاق نار بشكل مفاجئ داخل معرض لبيع السيارات في منطقة برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأب كان جالسا مع أطفاله الثلاثة في منطقة الانتظار بمعرض السيارات، قبل أن يقترب رجل من النافذة خلفهم ويطلق النار.

وبسرعة وضع الأب أطفاله على الأرض وقام بحمايتهم مع استمرار إطلاق النار، فيما سارع كل من بالمعرض إلى الهرب من الرصاص.

وأصيب الأب برصاصة في ساقه، ليزحف بعدها لإبعاد أطفاله عن منطقة الرصاص واستمر في حمايتهم من الطلقات النارية ومن زجاج النافذة المحطم والمنهار عليهم.

ويرقد الأب في مستشفى بنيويورك حاليا وحالته مستقرة، فيما لم يصب أطفاله بأذى.

Just another day in @NYCMayor's safest city!



A brave dad was shot while shielding his three children from a spray of gunfire at a Bronx car dealership.



The bold gunman carjacked a green Honda Civic and is still on the loose. pic.twitter.com/ItoJ1tn0yq