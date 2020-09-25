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أميركا تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-25T08:59:30+03:00
2020-09-25T09:03:22+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
أميركا تفرض عقوبات على كيانات وأفراد إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

كل الوطن – رويترز: أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على العديد من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان له اليوم، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة، ولذلك اتخذت إجراءات جديدة تدعم الشعب الإيراني.

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وقال بومبيو: قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على القاضي سيد محمود الساداتي، والقاضي محمد سلطاني، الفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وسجون “عادل آباد” و”أرومية” و”وكيل آباد”، مشيرا إلى تورط المذكورين في قضية إعدام الرياضي نافيد أفكاري في 12 سبتمبر 2020، والحكم على البهائيين في إيران بتهم مشكوك فيها.

وشدد بومبيو، على أن المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها أدوات مُصمَّمَة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة، مبيناً مواصلة الولايات المتحدة بذل جهودها لإعادة المعتقلين الأمريكيين ظلماً (باكير وسياماك نمازي ومراد طهباز).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396300

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