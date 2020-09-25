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بالفيديو.. شاب يصطحب زوجته المريضة للطبيب فيموت في العيادة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-25T09:21:18+03:00
2020-09-25T09:21:58+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالفيديو.. شاب يصطحب زوجته المريضة للطبيب فيموت في العيادة

كل الوطن – متابعات: فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشره الدكتور حمدي المسعودي، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى فاقوس العام، ينطبق عليه قول الإمام الشافعي “فكم من صحيح مات من غير علة.. وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر”.

ويظهر في الفيديو رجل يصطحب زوجته المريضة لعيادة الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الطبية وينزل من التوكتوك ويسير على قدمه ثم يدخل العيادة ويجلس على أحد المقاعد وسط المترددين على العيادة.

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ولم تمر إلا دقائق حتى انخفضت رأسه وتوفي ولم يشعر به أحد من الحضور حتى سقط على الأرض لتصرخ زوجته بأعلى صوت ويخرج الطبيب ليفحصه ويتأكد من وفاته في صدمة كبيرة لزوجته المريضة التي اصطحبها لتوقيع الكشف الطبي عليها فمات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396303

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