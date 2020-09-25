تسجيل الدخول
» » إمام المسجد النبوي: من نعم الله على بلادنا اللحمة الوطنية

إمام المسجد النبوي: من نعم الله على بلادنا اللحمة الوطنية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
إمام المسجد النبوي: من نعم الله على بلادنا اللحمة الوطنية

كل الوطن – الرياض: قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان – في خطبة الجمعة – : إن من التحدث بنعم الله ما من الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد والوحدة والأمن والاستقرار وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما , والاهتمام بقضايا المسلمين والمواقف الإنسانية الخيرة , وتحقيق السلم العالمي , منذ تأسيسها إلى هذا العصر الزاهر , مما يوجب شكر النعم والحفاظ على أمنها واستقرارها , ومكتسباتها , وتحقيق الوحدة الدينية , واللحمة الوطنية والبيعة الشرعية , ولزوم الجماعة والإمامة والسمع والطاعة , والدعاء لولاة أمرها بالتوفيق والسداد.

وأضاف : لقد عظم خطب جائحة كورونا على المسلمين فتعطلت صلاة الجماعة , وعظمت لوعة من تعلق قلبه بالمساجد فاشتد وجده وشوقه وحنينه , وقد جاء الله بالفرج فجعل من كل ضيق مخرجا , ومن كل هم فرجا , فها هي المساجد قد فتحت أبوابها , وهيئت أرجاؤها , ها هي بيوت الله تنتظر عمارها وزوارها , قد ارتفعت أصوات مآذنها تنادي ” حي على الصلاة , حي على الفلاح ” , ها هو بيت الله وحرمه ومنسك المسلمين مفتوح يستقبل الزوار والمعتمرين فاحمدوا الله واشكروه , واسألوه أن يرفع ما بقي من الوباء , وأن يصرف عنا جهد البلاء , وأن يتم العافية والشفاء , وهلموا عباد الله إلى بيوت الله , أجيبوا داعي الله , استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ويصلحكم ويسعدكم ويهديكم , ” وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ” وحافظوا على الفرائض حيث ينادى بهن , ” إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين “.

اقرأ أيضا...

وقال : أداء الفرائض في الجماعة من شعائر الإسلام وعلامات الإيمان , ” فاركعوا مع الراكعين ” , صلاة الجماعة من أفضل الأعمال وأجل الطاعات , وأزكى القربات والدرجات , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة “.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396316

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.