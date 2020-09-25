تسجيل الدخول
» » صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة عن صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

وأوضحت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر

اقرأ أيضا...

العلاج على حسابهم الخاص مايلي ” وجود قبول لعلاج الحالة الصحية من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً / وأن تكون ‏‫من الحالات التي تستدعي العلاج في الخارج والتي لايتوفر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من

وزارة الصحة / وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج ”

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة ، أن يكون صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج.

لافتةً أنه يُسمح لمن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج وفقاً للشروط الآنف ذكرها ، بأن يرافقه إثنان – بحد أعلى – لكل مريض

أو ماتراه الهيئة الطبية العليا.

وأضافت الصحة أنه بموجب الموافقة فإنها ستتولى دراسة الطلبات وبعدها يتم إحالة ماتم قبوله منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية ” المديرية العامة للجوازات” لإستكمال إصدار التصاريح اللازمة ، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة ” أبشر”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396319

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.