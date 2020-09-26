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سور الوطن (شعر)

كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداع
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
سور الوطن (شعر)

يسعد ليالي يوم صوتك فالوجود
يا عزّنا يا فخرنا السيف الحسام

سلمان ياراية سلاطين ٍ تجود
خيره يعم الكون ويزيد السلام

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سلمان ياقايد وحنّا لك جنود
سور الوطن حزم وخطر مثل السهام

حنّا التطور والأمل نرقى سنود
ينهض وطنا للعلا نهضة نظام

اول معالمنا ؛ محمد السعود
مبدع برؤية دولة وتخطيط هام

ملهم ؛ طموحاته سريعات الصعود
يرفع وطنا للفضا فوق الغمام

يصعد بنا للمجد بصرار وصمود
هذا البطل ضرغام من ذاك الامام

يا أجمل وطن حبّه اصيل ٍ كالجدود
نتوارث الحبّ النقي دون انقسام

اطفال / ورجال ونساء كل ٍ يذود
هذا السعودي سيد الحرب وهمام

هذا السعودي محزم ووافي عهود
الا حدوده / دونها ثعبان سام

ياكل عدوه دون رحمة / والحسود
في باطنه امسي حطام ٍفي حطام

الشاعرة :جميلة خميس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396340

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