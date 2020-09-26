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وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة تحتفي باليوم الوطني90 (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة تحتفي باليوم الوطني90 (صور)

كل الوطن – الرياض: احتفت وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تزين مبنى الوزارة باللون الأخضر، فيما توشّحت مباني وإدارات القطاعات التابعة لها بالأعلام الخضراء واللوحات والصور الوطنية بهذه المناسبة العزيزة.

كما ازدانت بالإضاءات الخضراء واكتست بالعديد من صور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ ” 90 ” لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتطرزت اللافتات الكبيرة على المباني وعلى المداخل الرئيسية بعبارة “همة حتى القمة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396344

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