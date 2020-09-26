القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بعسير

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين اثنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800 ) قرص من مادة الامفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
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