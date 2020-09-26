تسجيل الدخول
» » » القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بعسير

القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بعسير

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
القبض على شخصين قاما بنقل أكثر من 398 ألف قرص من مادة الامفيتامين بعسير

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة عسير أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنين اثنين، وذلك بعد قيامهما بنقل (398.800 ) قرص من مادة الامفيتامين، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

1000 ccc79da654 1 - كل الوطن
اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396356

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.