تدشين الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام

كل الوطن – الرياض: دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم، الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام، وتمييز الكاميرات الحرارية الجديدة بالعديد من المزايا التقنية المتطورة، حيث أنها مزودة بأنظمة رصد متطورة تُصدرُ تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة.
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