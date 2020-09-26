تسجيل الدخول
» » تدشين الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام

تدشين الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-26T13:05:43+03:00
2020-09-26T13:10:45+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
تدشين الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام

كل الوطن – الرياض: دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اليوم، الكاميرات الحرارية المطورة بالمسجد الحرام، وتمييز الكاميرات الحرارية الجديدة بالعديد من المزايا التقنية المتطورة، حيث أنها مزودة بأنظمة رصد متطورة تُصدرُ تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396370

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.