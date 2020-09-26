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رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعلن تنحّيه عن منصبه

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-26T13:33:46+03:00
2020-09-26T13:35:50+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب يعلن تنحّيه عن منصبه

كل الوطن – الرياض: أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب تنحيه عن منصبه قائلاً التوافق السياسي لتشكيل الحكومة في لبنان لم يعد قائماً.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396373

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