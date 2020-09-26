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وفاة الفنان المصري المنتصر بالله

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
وفاة الفنان المصري المنتصر بالله

كل الوطن – وكالات: غيب الموت الفنان المصري المنتصر بالله ظهر السبت عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، وذلك داخل إحدى المستشفيات بمدينة الإسكندرية. حيث كان الفنان المصري يعاني طيلة السنوات الماضية من عدة أمراض، بدأت بالجلطة التي تعرض لها قبل 12 عاما والتي تسببت في ابتعاده عن التمثيل وعدم قدرته على تقديم سوى الأدوار البسيطة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396384

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