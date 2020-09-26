تسجيل الدخول
» » الأحوال المدنية تردّ على تساؤلات بشأن تغييرات في بطاقة الهوية السعودية

الأحوال المدنية تردّ على تساؤلات بشأن تغييرات في بطاقة الهوية السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-26T17:26:02+03:00
2020-09-26T17:29:23+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
الأحوال المدنية تردّ على تساؤلات بشأن تغييرات في بطاقة الهوية السعودية

كل الوطن – الرياض: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية إلا بتغيير الملامح أو بموجب تقارير طبية.

ونشرت الوكالة عبر حسابها على موقع “تويتر”، تغريدة بخصوص ذلك ردا على استفسارات البعض بخصوص تغيير الصورة الشخصية، بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ”.

اقرأ أيضا...

وأضافت الوكالة أن “الاسم ليكون نظاميا يجب أن يسجل مجردا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم” مثل “الشرف، السيد، الحاج ونحوها”.

وتابعت أنه “لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، محمد خان ونحوها”.

المصدر: سبق، عكاظ

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396388

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.