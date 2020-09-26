الأحوال المدنية تردّ على تساؤلات بشأن تغييرات في بطاقة الهوية السعودية

كل الوطن – الرياض: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية إلا بتغيير الملامح أو بموجب تقارير طبية.

ونشرت الوكالة عبر حسابها على موقع “تويتر”، تغريدة بخصوص ذلك ردا على استفسارات البعض بخصوص تغيير الصورة الشخصية، بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ”.

وأضافت الوكالة أن “الاسم ليكون نظاميا يجب أن يسجل مجردا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءا من الاسم” مثل “الشرف، السيد، الحاج ونحوها”.

وتابعت أنه “لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، محمد خان ونحوها”.

المصدر: سبق، عكاظ