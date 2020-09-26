مصر.. النيابة تقضي بحبس 3 متهمين في قضية “فتاة الفيرمونت”

كل الوطن – وكالات: أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين بواقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت نيل سيتي” في القاهرة.

والمتهمون الثلاثة هم: أحمد طولان، وعمرو حسين، وخالد حسين، وألقي القبض عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد واجهتهم النيابة العامة المصرية بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجار استكمال التحقيقات.

وأكدت النيابة في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على باقي المتهمين في القضية من خلال “الإنتربول”.

وتعود الواقعة لعام 2014، حين اعتدى عدد من الأشخاص على فتاة داخل “الفيرمونت” بالقاهرة، بعد تخديرها بمخدر GHB، الذي يؤدي لفقدان الوعي.

ولم يكتف المتهمون بذلك، بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم، وأثارت الواقعة جدلا بين المواطنين في مصر والوطن العربي في الأيام الأخيرة.

المصدر: اليوم السابع