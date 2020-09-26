“آكل الدماغ”… ميكروب قاتل يهدد مدينة أمريكية

وأصدرت لجنة تكساس لجودة البيئة تحذيرا إلى هيئة مياه “برازوسبورت” في وقت متأخر من، أمس الجمعة، من التلوث المحتمل لإمدادات المياه من قبل بكتيريا “نيجلريا فوليري”،

وكانت سلطات تكساس حذرت في البداية 8 مجتمعات من استخدام مياه الصنبور لأي سبب باستثناء المراحيض، لكنها رفعت ذلك التحذير، اليوم السبت، عن كل مكان باستثناء بحيرة جاكسون، وهي المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 27 ألف نسمة، ويوجد بها موقع محطة معالجة المياه التابعة للسلطة.

وسيظل التحذير ساريا على المدينة الأمريكية لحين تنظيف نظام المياه بالهيئة تماما، وإظهار الاختبارات على عينات المياه بأن المياه أصبحت آمنة للاستخدام مرة أخرى.

وقالت الهيئة في بيان إنه لم يتضح كم من الوقت سيستغرق قبل أن تصبح مياه الصنبور آمنة من جديد.