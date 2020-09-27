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الفنان السعودي خالد سامي ينجو من الموت بعد عملية جراحية معقدة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الفنان السعودي خالد سامي ينجو من الموت بعد عملية جراحية معقدة

كل الوطن – الرياض: نجا الفنان السعودي خالد سامي من خطر كبير هدد حياته، بنجاح عملية زراعة كبد أجريت له اليوم السبت.

وأعلنت عائدة العتيبي زوجة الفنان عبر “تويتر” نجاح العملية، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من سأل واطمأن على صحة زوجها.

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وناشد الفنان السعودي ناصر القصبي عبر حسابه على موقع “تويتر” السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة سامي بزراعة كبد له.

وتفاعل وزير الحرس الوطني السعودي الأمير عبد الله بن بندر مع الحالة الصحية لسامي، وأمر بعلاجه في مستشفيات الحرس الوطني.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396428

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