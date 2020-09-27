“فيتش” تؤكد تصنيف “أرامكو” عند” “A”.. مع نظرة مستقبلية مستقرة

كل الوطن – الرياض: أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمان تثبيت تصنيف شركة أرامكو السعودية عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش في بيان لها أن أرامكو السعودية تتميز بالاحتياطيات الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج والتوسع في المصب والبتروكيماويات، مشيرةً إلى أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند “AA+”.

وبينت فيتش إلى أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.