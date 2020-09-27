إصابات ووفيات كورونا حول العالم

كل الوطن – وكالات: أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 32.8 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 32 مليونا و 840 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 22.7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 994 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

الصين تسجل 14 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 26 سبتمبر أيلول مقابل 15 حالة سجلت في اليوم السابق.

وبينت اللجنة في بيان إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85351 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

إجمالي الإصابات في الهند يقترب من 6 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل نحو 89 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لشبكة “إن دي تي في” فقد ارتفع إجمالي الإصابات بذلك ليقترب من ستة ملايين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1124 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الوفيات 94 ألفا.

ووصل عدد المتعافين إلى نحو 4.94 مليون حالة، فيما لا تزال هناك 956 ألف حالة نشطة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية حول العالم من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة. كما تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

روسيا تسجل 7867 إصابة جديدة

قال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 يونيو حزيران اليوم الأحد مسجلا 7867 حالة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و151438.

وفي موسكو وحدها، جرى رصد 2016 حالة وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحالات في العاصمة حاجز الألفين منذ الثاني من يونيو حزيران.

وسُجلت 99 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل إجمالي حالات الوفاة الرسمي إلى 20324.

كوريا الجنوبية تسجل 95 إصابة جديدة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 95 حالة، ليصل الإجمالي إلى 23,611.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.

البرازيل تسجل 28378 إصابة جديدة و869 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و 729 وفاة في اليوم السابق.

وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 717991حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406 ​​​.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

البيرو تتخطى عتبة الـ800 ألف إصابة

أعلنت وزارة الصحة في البيرو، اليوم الأحد، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ800 ألف حالة.

ووفقا للوزارة، تم تسجيل 5558 إصابة جديدة بالفيروس و105 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية انتشار الجائحة إلى 800142 و الوفيات إلى 23142 ​​​.

1827 إصابة جديدة في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1827 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 5 وفيات .

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 112803 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9974 حالة وفاة.

ارتفاع الإصابات المؤكدة في المكسيك إلى 726431

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 726431 حالة اليوم بالإضافة إلى 76243 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5573 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 399 حالة وفاة يوم الجمعة ولكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.