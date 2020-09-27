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السعودية تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
السعودية تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد

كل الوطن – وكالات: أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد، بعد شهور من التعليق وسط قيود مكافحة كورونا.

وقال الوزير في مقابلة عن بعد: “بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية في ما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير الموعد”.

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وأضاف: “قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 إلى 45% بحلول نهاية العام، ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر”.

وساعدت حملة الصيف بالسعودية على زيادة متوسط معدل الإشغال في الفنادق إلى 80%، والتي روجت لعشرة مقاصد سياحية من شواطئ وغابات وقمم جبلية ومناطق تاريخية لزيارتها بدلا من قضاء الإجازة خارج البلاد.

وتعد السياحة ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وسجلت السعودية 332790 حالة إصابة بكورونا، و4655 وفاة حتى الآن.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396446

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