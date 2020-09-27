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الأمير مشعل بن محمد بن سعود ينشر فيديو لاحتراق سيارة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
الأمير مشعل بن محمد بن سعود ينشر فيديو لاحتراق سيارة

كل الوطن – متابعات: نشر الأمير السعودي، مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مقطع فيديو لاحتراق سيارة بسبب هاتف جوال، حذر فيه من خطر الهواتف أثناء شحنها وتحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها.

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وقال الأمير مشعل في تغريدة على “تويتر”: “علينا الحذر الشديد من الجوالات وشواحنها، وخصوص التوصيلات الكهربائيه وتحميلها أكثر من طاقتها، أو ترك الهواتف وأمثالها على الشحن أثناء الليل وغفلة أهل البيت”.

وأشار إلى أن كثيرا من حوادث الحرائق والاختناق مؤخرا كانت بسببها، قائلا إن “المؤمن كيس فطن”، واستشهد بآية قرآنية نصها: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ”.

المصدر: تويتر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396449

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