تسجيل الدخول
» » تونس.. مطالب بتطبيق حكم الإعدام إثر جريمة قتل مروعة (فيديو + صور)

تونس.. مطالب بتطبيق حكم الإعدام إثر جريمة قتل مروعة (فيديو + صور)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
تونس.. مطالب بتطبيق حكم الإعدام إثر جريمة قتل مروعة (فيديو + صور)

كل الوطن – وكالات: أثار مقتل الشابة التونسية رحمة لحمر موجة استنكار كبيرة في البلاد بسبب الوحشية التي قتلت بها، حيث طالب مغردون وناشطون بإعدام الجاني.

وكانت السلطات الأمنية التونسية أعلنت العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها بأحد أحياء العاصمة تونس بعد أيام من اختفائها.

اقرأ أيضا...

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشابة رحمة تعرضت قبل وفاتها للتعنيف والاغتصاب من قبل شاب منحرف.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الشاب الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه اعترف بارتكاب الجريمة يوم الاثنين الماضي، وأنه كان تحت تأثير الخمر.

ونظم أقارب الضحية يوم السبت مسيرة نحو قصر قرطاج مطالبين بإعدام القاتل، وشارك عدد من ناشطي المجتمع المدني عائلة الشابة في التحرك الاحتجاجي، داعين الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الجاني.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396455

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.