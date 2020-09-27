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تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص بلقاح ضد كورونا في موسكو

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص بلقاح ضد كورونا في موسكو

كل للوطن – وكالات: قال عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، إنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 3 آلاف شخص من سكان موسكو باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العمدة، في حديث تلفزيوني: “لقد تم بالفعل تطعيم أكثر من 3 آلاف متطوع باللقاح ضد فيروس كورونا. وحتى الآن لا يعاني أي منهم من أية مشاكل صحية، وهم يشعرون بأنفسهم بشكل جيد. لقد خضعت بنفسي لعملية التطعيم هذه، وكما ترون لم يحدث لي أي مكروه، على الرغم من مرور عدة أشهر”.

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في وقت سابق بدأت في موسكو، عمليات الفحص الطبي للأشخاص الأوائل الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا، والذين تقدموا بطلبات للمشاركة في اختبار اللقاح.

ووفقا لنتائج الفحص الطبي، يختار الأطباء المرشحين، الذين لا توجد لديهم أية موانع للتطعيم. وسيراقب الأطباء، الحالة الصحية للذين تلقوا اللقاح، وسيتم ذلك عن طريق الهاتف أو من خلال تطبيق خاص للهاتف المحمول أو باستخدام تقنيات التطبيب عن بعد. في حالة وجود أي تعقيدات صحية يمكن إبلاغ الطبيب بذلك.

التطعيم يجري على مرحلتين. في المرحلة الأولى، يتم حقن المكون الأول من اللقاح، وبعد 21 يوما يتم حقن المكون الثاني. وهذا التطعيم مجاني.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396458

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