وزير الحج: تصريح العمرة بدون مقابل مالي

كل الوطن – الرياض: أكد وزير الحج والعمرة د. محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي.. مشيرا إلى أن من مزايا تطبيق اعتمرنا توفير خيارات السكن أمام المعتمر، حيث تعمل الوزارة مع ضيف الرحمن من ” الفكرة إلى الذكرى”.

وقال بنتن في تصريح تلفزيوني اليوم الأحد “القيادة وجهت بتجنيد الطاقات كافة لأداء العمرة في ظروف صحية، ولن يسمح لأي شخص بالدخول للحرم المكي إلا بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا، و12 فوجاً من المعتمرين كل 24 ساعة بعد السماح بعودة العمرة.. ويقسم المعتمرون إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم، وهدفنا حماية أرواح المسلمين والمعتمرين”.