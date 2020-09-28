أكثر من مليون وفاة في العالم بسبب فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: طتجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا المليون حالة، فيما سجل أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة بكورونا.

وأشار موقع “وولرد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، إلى أنه “سجلت في العالم 33 مليون حالة إصابة بـ(كوفيد – 19)، وأن هناك 7.6 منها نشطة، وأن أعداد الوفيات تجاوز المليون حالة”.

وأضاف: “تم تسجيل أكثر من 24 مليون حالة تعافي من المرض”.

وأكد الموقع، على أن “معظم الوفيات في الولايات المتحدة، إذ سجلت أكثر من 204 آلاف حالة وفاة هناك، تليها البرازيل والهند والمكسيك، فيما جاءت بريطانيا بالمركز الخامس”.