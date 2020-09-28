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بينهم نساء.. 11 قتيلا بمذبحة في حانة مكسيكية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
بينهم نساء.. 11 قتيلا بمذبحة في حانة مكسيكية

كل الوطن – رويترز: أعلنت السلطات المكسيكية عن مذبحة في حانة خلفت 11 قتيلا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد معدل جرائم قتل قياسي وازدياد نشاط العصابات.

وقال مكتب المدعي العام لولاية جواناخواتو وسط البلاد، إنه “تم العثور على جثث 7 رجال و4 نساء في الحانة في الساعات الأولى من صباح الأحد في مدينة جارال ديل بروغريسو”.

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وأضاف: “عثرنا على امرأة أخرى مصابة بطلقات نارية”.

وأصبحت جواناخواتو، وهي مركز رئيسي لصناعة السيارات، مسرحا للعنف الإجرامي في المكسيك، التي دمرتها حرب النفوذ بين عصابة “سانتا روزا دي ليما” المحلية وعصابة “الجيل الجديد لعصابة خاليسكو” المتنفذة.

وقتل مسلحون في يوليو الماضي 24 شخصا في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في الولاية، في واحدة من أسوأ عمليات القتل الجماعي منذ تولى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منصبه وتعهده بخفض مستويات العنف القياسية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=396491

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